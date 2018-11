Polizeidirektion Bad Kreuznach / Gestürzter Radfahrer unter ...

Gestürzter Radfahrer unter Alkohol-und Drogeneinfluss

Bad Kreuznach - Am Samstag, 17.11.2018, gegen 21.05 Uhr wird der Dienststelle ein gestürzter Radfahrer in der John-F.-Kennedy-Straße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 29-jährige Radfahrer im leichten Gefälle aufgrund seiner sehr deutlichen Alkohol- und auch Drogenbeeinflussung stürzte. Da der Radfahrer keinen Helm trug, verletzte er sich leicht am Kopf. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

