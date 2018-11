Polizeidirektion Bad Kreuznach / Glück im Unglück

Glück im Unglück

Schöneberg, Neupfalz - Am 01.11.2018 gg. 22.35 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW die L 240 von dem Forsthaus Opel in Richtung Schöneberg. In Richtung Neupfalz unterwegs staunte er nicht schlecht, als vor ihm ein Reh auf der Fahrbahn stand. Er wich dem Reh nach links aus und fuhr direkt durch einen Gartenzaun in den Garten der dortigen Anwohner. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und insbesondere an der Fahrzeugfront beschädigt. Die Anwohner haben einen Schaden an dem Gartenzaun und an mehreren Sichtschutzbäumen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 6.500 EUR. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-100 E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -