Polizeidirektion Bad Kreuznach / Graffiti Sprayer festgenommen ...

Graffiti Sprayer festgenommen - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bingen am Rhein - Ein Anwohner meldet der Polizei Bingen am frühen Samstagmorgen, dass vier männliche Personen im Bereich Zentraler Omnibusbahnhof / Stadtbahnhof eine Mauer besprühen. Bei Eintreffen der Streife flüchten die Personen vom Tatort. Im Rahmen der umgehenden Fahndungsmaßnahmen können die flüchtenden Personen festgestellt werden. Hierbei greift ein Täter einen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bingen mit einem Faustschlag ins Gesicht an. Nach Hinzuziehung weiterer Streifenbesatzungen der umliegenden Dienststellen können die vier Personen festgenommen werden. Gegen sie werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften es sich bei den Beschuldigten um Fußballfans handeln.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721-9050 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.