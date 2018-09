Polizeidirektion Bad Kreuznach / Heckenbrand

Heckenbrand

Bad Sobernheim / Meddersheim - Am 29.09.2018, gegen 15:15 Uhr wurde der Brand einer Hecke in Nähe der Nahebrücke zwischen Bad Sobernheim und Meddersheim gemeldet. Die schnell eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr Bad Sobernheim konnten den Brand schnell löschen. In der Nähe der Brandstelle hielt sich ein 9 jähriger Junge aus Bad Sobernheim auf, welcher polizeilich kontrolliert und befragt wurde. Der Junge gab an, dass er gesehen habe wie eine männliche Person eine brennende Kerze in die Hecke geworfen habe und dann weggelaufen sei. Alles in allem wirkten seine Angaben wenig glaubwürdig. Es wurde Anzeige wegen Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer erfasst, wobei der 9-jährige als Kind noch strafunmündig wäre. Der Junge wurde von seiner Mutter vor Ort abgeholt. Diese hatte schon nach ihm gesucht, da er eigentlich schon seit 2 Stunden hätte zuhause sein sollen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

