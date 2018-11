Polizeidirektion Bad Kreuznach / Illegale Entsorgung von Altreifen

Illegale Entsorgung von Altreifen

Brauweiler - Erneut kam es im Dienstbezirk der Polizei Kirn zu einer illegalen Entsorgung von Altreifen. Diesmal wurden ca. 50 PKW-Reifen in der Zeit vom 21.11.2018, 18:00 Uhr bis 23.11.2018, 15:30 Uhr in der Gemarkung Brauweiler in einem steilen Waldstück in Richtung der Kellenbach, unweit der K12 abgeladen.

Hinweise nimmt die Polizei Kirn unter der 06752-156-0 entgegen.

