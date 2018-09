Polizeidirektion Bad Kreuznach / Jugendliche Motorradfahrer ...

Jugendliche Motorradfahrer schwer verletzt

67824 Feilbingert, Landesstraße 379 - Am Samstag, den 29.09.2018 kam es gegen 20.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 379 zwischen Feilbingert und Bad Münster am Stein-Ebernburg. Ein 17-jähriger Motorradfahrer und sein 15-jähriger Sozius befuhren die L379 aus Richtung Feilbingert kommend, in Richtung Ebernburg. Nach Angaben der Jugendlichen wurden sie in einer Kurve von einem PKW überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten. Dadurch verlor der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach die Kontrolle über sein Zweirad und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz wurden der Fahrer und sein Beifahrer, ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die beiden jungen Männer wurden in Krankenhäuser eingeliefert, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Motorrad besitzt, diese macht er gerade in der Fahrschule. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

