Polizeidirektion Bad Kreuznach / Jugendliche stehlen Roller

Jugendliche stehlen Roller

55545 Bad Kreuznach, Gerbergasse - Am Samstag, den 02.06.2018, gegen 20.00 Uhr, zeigt ein Anwohner der Gerbergasse den Diebstahl seines Rollers an. Der Roller stand zuvor unversichert und ohne Kennzeichen vor seinem Anwesen. Wenige Minuten nach Mitternacht fielen aufmerksamen Zeugen in Stromberg zwei Jugendliche auf, die einen Roller ohne Kennzeichen schoben. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Zweirad um den zuvor in Bad Kreuznach entwendeten Roller handelte. Bei den Tätern handelte es sich um zwei 17-jährige Jugendliche aus Bad Kreuznach. Der Roller wurde aufgrund fehlender Versicherung abgeschleppt, die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-100 pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.