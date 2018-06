Polizeidirektion Bad Kreuznach / Jugendlicher bei Kradunfall ...

Jugendlicher bei Kradunfall verletzt

55452 Guldental, Auf dem Wörth - Am Dienstag, den 12.06.2018, gegen 22.30 Uhr, befährt ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Straße Auf dem Wörth in Guldental. In der Dunkelheit springt plötzlich eine Katze auf die Fahrbahn. Der Jugendliche kommt beim Versuch der Katze auszuweichen zu Fall und verletzt sich dabei. Durch den Sturz erleidet der Kradfahrer eine Fraktur am Knöchel und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden, das Leichtkraftrad wird beschädigt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-100 pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.