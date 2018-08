Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Kirn - Am 17.08.2018 entstand durch bisher ungeklärte Ursache im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses, Am Katharinenkopf in Kirn, in einem der Kellerverschläge ein Feuer. Die Bewohner können rechtzeitig das Haus verlassen. Eine Bewohnerin springt aus Angst vom Balkon des 2. OG. Sie erleidet hierbei mehrere nicht lebensgefährliche Knochenbrüche und wird mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr kann das Feuer löschen. Der Strom und die Gasleitung mussten jedoch abgestellt werden, so dass die Bewohner die Nacht nicht in ihren Wohnungen verbringen können. Sie kommen alle bei Familie und Bekannten unter. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden aufgenommen und dauern noch an. Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn, oder jede andere Polizeidienststelle.

Bei dem Brand waren annähernd 100 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes inkl. Rettungshubschrauber und Polizei im Einsatz.

