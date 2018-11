Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kennzeichendiebstahl

Kennzeichendiebstahl

Bad Sobernheim - Zwischen dem 02. und 03.11.2018 wurden auf dem Parkplatz der Katharina-Schroth-Klinik in der Korczakstraße in Bad Sobernheim das vordere und hintere Kennzeichen eines parkend abgestellten PKW entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.