Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kirn: Mann nach ...

Kirn: Mann nach Streitigkeiten mit Messer verletzt worden

Kirn - Am 12.10.2018 gegen 19.45 Uhr kommt es in Kirn im Steinweg im Rahmen eines Ausparkvorgangs zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 66 Jahre alten Mann und einem 27 Jahre alten Mann. Im Rahmen dessen wurde das Fahrzeug des 66-Jährigen nicht unerheblich beschädigt. Die Tür der Fahrerseite wurde erheblich eingedrückt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300EUR. Der 27-Jährige Mann wurde durch ein Messer an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es wurden Strafanzeigen wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung, sowie Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen aufgenommen. Die Polizei Kirn bittet Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 06752-1560 zur Verfügung zu stellen.

