Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kirn: PKW durch Farbe beschädigt

Kirn: PKW durch Farbe beschädigt

Kirn - Am heutigen Tag um 04.45 Uhr stellte der Geschädigte seinen PKW Mercedes CLA auf dem Parkplatz Kiesel in Kirn unbeschädigt ab. Als er um 18 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass die rechte Fahrzeugseite mutwillig mit orangener Farbe verunreinigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Wir bitten etwaige Zeugen sich bei der Polizei Kirn zu melden.

