Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kirn:Sachbeschädigung an PKW:

Kirn:Sachbeschädigung an PKW:

Kirn - Die Geschädigte parkte ihren PKW am 20.08.2018, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 15.05 Uhr auf dem Kundenparkplatz der DB Regio in der Bahnhofstraße in Kirn. Als sie am Nachmittag zu ihrem PKW zurückkam stellte sie fest, dass das Glas am linken Außenspiegel gerissen war. Nach Betrachtung des Schadens handelte es sich um eine Sachbeschädigung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06752-1560 erbeten.

