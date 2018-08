Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kirn: Trunkenheitsfahrt

Kirn: Trunkenheitsfahrt

Kirn - Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle wurde in der Nacht am 21.08.2018, um 00.35 Uhr in der Dhauner Straße in Kirn der Führer eines PKW kontrolliert. Hierbei konnte Alkohol in der Atemluft des Fahrers festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille und stellt somit eine Verkehrsordnungswidrigkeit dar. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld.

