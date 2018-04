Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kirn, Unfall auf Parkplatz

Kirn, Unfall auf Parkplatz

Kirn - Am 20.04.2018 gegen 13:00 Uhr wollte eine 67-jährige Frau auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Mauergasse in Kirn aus einer Parklücke ausparken. Dabei stieß sie mit ihrem Heck gegen einen anderen geparkten PKW eines 34-jährigen Mannes. Die Frau wurde verwarnt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro.

