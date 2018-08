Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kirn: Verkehrsunfall mit zwei ...

Kirn: Verkehrsunfall mit zwei Schwer- und einem Leichtverletzten

Kirn - Am 17.08.2018 um 03.25 Uhr ereignete sich zwischen Kirn und Oberhausen bei Kirn ein Verkehrsunfall mit zwei Schwer- und einem Leichtverletzten. Der 22 Jahre alte Fahrer eines Ford Focus befuhr die K5 von Kirn kommend in Richtung Oberhausen, als er ca. 300 Meter hinter dem Ortsausgang Kirn aus bisher nicht eindeutig geklärter Ursache von der Fahrbahn abkommt. In Folge dessen kollidiert er mit der Leitplanke und überschlägt sich mehrfach auf dem dahinter liegenden Grundstück. Hierbei werden eine weitere Leitplanke und ein Gartentor nebst Zaun beschädigt. Der Fahrer und der Beifahrer werden schwerverletzt mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in ein Krankenhaus in Idar-Oberstein verbracht. Der leichtverletzte Insasse kommt in das Krankenhaus Kirn. Insgesamt entsteht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 50.000EUR.

Die Feuerwehren Kirn, Bad Sobernheim und Hennweiler waren mit insgesamt 31 Mann im Einsatz. Weiterhin wurden die Verletzten durch drei Rettungswagen versorgt.

