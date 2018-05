Polizeidirektion Bad Kreuznach / Knapp 3 Promille aus dem ...

Knapp 3 Promille aus dem Verkehr gezogen

Stromberg, Warmsrother Grund - Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach führte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine stationäre Verkehrskontrolle in Stromberg durch. Hierbei fiel um 01:00 Uhr zunächst ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Mainz-Bingen negativ auf. Der Mann stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 0,75 Promille. Der Mann muss mit einem Fahrverbot sowie mit Punkten in Flensburg und einer hohen Geldbuße rechnen. Wenige Minuten später gelang es einem 55-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Kreis Bad Kreuznach, den oben genannten Atemalkoholwert noch deutlich zu überbieten. Er pustete 2,17 Promille. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

