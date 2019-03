Polizeidirektion Bad Kreuznach / Körperverletzung durch ...

Körperverletzung durch unbekannten Täter

Bad Kreuznach - Eine 27 jährige Frau meldete der Polizei, dass sie am 24.03.19 gegen 01:36 Uhr im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach, in Höhe der Firma Beinbrech, von einem ihr unbekannten Mann zu Boden gestoßen wurde. Die Frau erlitt durch den Sturz auf den Gehweg Schürfwunden an der rechten Hand. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach, Tel.: 0671/8811-0 melden.

