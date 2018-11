Polizeidirektion Bad Kreuznach / Körperverletzung nach ...

Körperverletzung nach Verkehrskonflikt

Bingen am Rhein, Stefan-George-Straße - Am 17.11.2018 gegen 14:40 Uhr befuhr ein 62-jähriger Geschädigter mit seinem PKW die Stefan-George-Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Autohauses Scherer biegt er über den Fahrstreifen für den Gegenverkehr nach links ab, um auf den dort befindlichen Parkplatz zu fahren. Hierbei kommt ihm ein mit mehreren Personen besetzter PKW entgegen, dessen Fahrer eine Bremsung einleitet und in der Folge durchgehend die Hupe betätigt. Nachdem der Geschädigte seinen Parkplatz erreicht hat, fährt das hupende Fahrzeug neben ihn und der im Fond links sitzende Mitfahrer steigt aus. Dieser begibt sich an die Fahrertür des Geschädigten, reist diese auf und versetzt dem Geschädigten zwei Faustschläge ins Gesicht. Im Anschluss begibt sich der Täter zusammen mit dem zwischenzeitlich ebenfalls ausgestiegenen Fahrer zurück ans Fahrzeug um mit "qietschenden" Reifen davon zu fahren. Zum Fluchtfahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen dunklen VW Passat Variant älteren Baujahrs mit auffälligen dunklen Radnabenabdeckungen an den Hinterrädern handeln soll. Am Fahrzeug seien Europakennzeichen mit dreistelliger Länderkennung angebracht. Im Fahrzeug dürften mindestens drei Personen gesessen haben. Täter und Fahrer sind männlich im Alter von ca. 30 - 35 Jahre. Bei Vorliegen sachdienlicher Hinweise wird gebeten, sich an die Polizei Bingen (06721/9050) zu wenden.

