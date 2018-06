Polizeidirektion Bad Kreuznach / Körperverletzung und ...

Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Kreuznach - Am Freitag, 08.06.18 wurde gegen 00:00 Uhr der Polizei Bad Kreuznach eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Hannah-Arendt-Straße in Bad Kreuznach gemeldet. Die Örtlichkeit wurde von mehreren Streifen aufgesucht. Vor Ort konnte eine Gruppe von vier jungen Frauen und vier jungen Männern im Alter von 20 bis 24 Jahren angetroffen werden. Diese gaben an, dass es zu einem Streit mit vier anderen ihnen unbekannten jungen Männern gekommen sei. Daraufhin hätten sie die Örtlichkeit verlassen wollen. Aus der anderen Gruppe heraus, seien sie mit Flaschen beworfen worden. Schließlich habe einer der Angreifer einen Mann aus ihrer Gruppe mit einer Flasche auf den Kopf schlagen wollen. Dieser habe aber den Angriff abwehren können und sei dabei an der Hand verletzt worden. Man habe danach flüchten und die Polizei rufen können. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Angreifer im Alter von 19 bis 26 Jahren in einem Pkw angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 19 jährige Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,93 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Wegen des Angriffs wird zudem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

