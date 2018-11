Polizeidirektion Bad Kreuznach / Kurvenhinweisschilder abmontiert

Kurvenhinweisschilder abmontiert

Monzingen - Am 03.11.2018 meldet eine spazierende Anwohnerin, dass in einer Kurve der K97 in Monzingen (Verbindung zw. B41 und L232) die Kurvenhinweisschilder abmontiert und zum Teil in die Nahe / Böschung geworfen worden seien. Gemäß der Schilderung der Mitteilerin würden die Schilder schon seit Sonntag den 28.10.2018 fehlen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

