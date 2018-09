Polizeidirektion Bad Kreuznach / Ladendieb flüchtet unerkannt ...

Ladendieb flüchtet unerkannt - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim - Am 20.09.2018 um 19.10 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Poststraße Bad Sobernheim zu einem Ladendiebstahl einer Akku-Heckenschere im Wert von 60EUR.

Der Täter wurde durch drei Zeugen bis vor ein Anwesen in der Großstraße verfolgt. Nachdem der Täter das Gebäude betreten hatte, verloren die Zeugen die Person aus den Augen.

Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß, schlank, dunkelblaue Jeanshose, schwarze Schuhe, helles Langarmhemd, Ärmel bis zum Ellenbogen hochgeschlagen, kurze schwarze Haare mit auffälligen Geheimratsecken, buschige Augenbrauen, führte schwarzen Rucksack mit.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich mit der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 in Verbindung zu setzen.

