Polizeidirektion Bad Kreuznach / Ladendiebstahl mit Folgen

Ladendiebstahl mit Folgen

Bad Kreuznach, Am Grenzgraben - Am Samstagmittag, dem 16.03.2019 gegen 13.15 Uhr betritt ein 19-Jähriger das Sportgeschäft Decathlon in Bad Kreuznach. Mehrere Mitarbeiter identifizieren den 19-Jährigen als den Ladendieb vom Vortag, weshalb die Polizei hinzugezogen wird. Bei der Durchsuchung seiner Person und seines Schließfaches, welches sich im Eingangsbereich des Sportgeschäftes befindet, können verschiedene Arten von Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Heranwachsende erwartet nun zwei Strafverfahren.

