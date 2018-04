Polizeidirektion Bad Kreuznach / Martinstein B41: ...

Martinstein B41: Fahrzeugführer unter Drogen

Martinstein - Am 20.04.2018 gegen 14:00 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle mit einem 37-jährigem PKW-Führer in Martinstein an der B41 durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus zwecks Blutprobe genommen. Neben einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss wird auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

