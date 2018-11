Polizeidirektion Bad Kreuznach / Meckenbacher Weg, Unfall im ...

Meckenbacher Weg, Unfall im Einmündungsbereich

Kirn - Am Donnerstag, 01.11.2018 gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Meckenbacher Weg in Kirn. Hier befuhr ein 21 Jähriger PKW Fahrer den Meckenbacher Weg in Richtung Lohweg und wollte dort nach links in die Straße "Auf dem Loh" abbiegen. Dabei übersah er jedoch eine entgegenkommenden PKW-Fahrerin. Folglich kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser dürfte sich auf insgesamt 5000 Euro belaufen.

