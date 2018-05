Polizeidirektion Bad Kreuznach / Mehrstündige Sperrung der ...

Mehrstündige Sperrung der Bundesstraße 9 nach Erdrutsch

Bacharach - Durch einen Starkregenniedergang am Nachmittag des 14.05.2018 kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Erdrutsch auf die Bundesstraße 9 zwischen Niederheimbach und Bacharach. Die Fahrbahn war mehrere hundert Meter mit Schlamm, Geröll und Wasser überflutet und ein Durchkommen nicht möglich. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei rückten mit "schwerem Gerät" an, um die Fahrbahn wieder frei zu räumen. Während der gesamten Maßnahmen musste die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 22.00 Uhr nach Beendigung der Maßnahmen aufgehoben.

