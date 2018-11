Polizeidirektion Bad Kreuznach / Mit Pkw unter Drogeneinfluss ...

Mit Pkw unter Drogeneinfluss unterwegs

Simmertal - In der Ortslage von Simmertal wurde am Sonntag Abend gegen 23:20 Uhr ein Pkw von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für eine aktuelle Drogeneinwirkung bei dem 18-jährigen Fahrer. Dieser räumte den Konsum eines Joints in den frühen Abendstunden ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerscheinneuling wird sich in einem Bußgeld- sowie einem Strafverfahren verantworten müssen.

