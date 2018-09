Polizeidirektion Bad Kreuznach / Motorradfahrer flüchtete als ...

Motorradfahrer flüchtete als Falschfahrer vor der Polizei

Bad Kreuznach, B41 - Zu einer sogenannten Verfolgungsfahrt kam es am Montag gegen 00:45 Uhr. Eine Streife der Polizei Bad Kreuznach wollte in der Rüdesheimer Straße einen Motorradfahrer kontrollieren. Der Motorradfahrer, wie sich später herausstellte ein polizeibekannter 22-Jähriger aus Bad Kreuznach, flüchtete daraufhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit über den Brückes bis zum Kreisverkehr Bretzenheim. Dort fuhr der 22-Jährige offenbar vorsätzlich als Falschfahrer auf die B41 in Richtung Autobahn auf. Die Beamten folgten dem Mann und konnten den Gegenverkehr mittels Blaulicht warnen. Als der 22-Jährige schließlich wendete, konnten die Beamten ihn vom Motorrad ziehen und widerstandslos festnehmen. Der 22-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Er führte eine geringe Menge Amphetamin sowie eine geladene Schreckschusswaffe mit sich. Das Motorrad war nicht zugelassen und das bereits entstempelte Kennzeichen gehörte ursprünglich zu einem anderen Motorrad. Der 22-muss sich nun einem umfangreichen Strafverfahren stellen.

Zeugenaufruf: Die Polizei Bad Kreuznach bittet die Fahrer, welchen der 22-Jährige auf der B41 auf ihrer Fahrspur entgegenkam, sich telefonisch oder persönlich zu melden.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.