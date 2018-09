Polizeidirektion Bad Kreuznach / Motorradunfall mit ...

Motorradunfall mit Personenschaden

B421, Kellenbach - Königsau - Am 15.09.2018 gegen 15.10 Uhr befuhr die 56jährige Fahrerin eines Motorrades die B421 von Kellenbach kommend in Fahrtrichtung Königsau. In einer engen Linkskurve kam die Krad-Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Straßengraben. Beim Sturz verletzte sich die Fahrerin schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Sie musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

