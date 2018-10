Polizeidirektion Bad Kreuznach / Nach Körperverletzung ...

Nach Körperverletzung geflüchtet - Führerschein weg

Bad Kreuznach, Planiger Straße - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:43 Uhr, wurden die Beamten der Polizei Bad Kreuznach zu einer Körperverletzung in die Planiger Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Schläger, ein 31-Jähriger aus der VG Langenlonsheim, den Tatort alkoholisiert mit seinem Pkw verlassen hatte. Zuvor hatte er seine Ex-Verlobte und deren besten Kumpel jeweils per Faustschlag leicht verletzt. Wenige Minuten später konnte eine Streife den gesuchten Pkw mit dem 31-Jährigen antreffen. Der 31-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber schließlich auf einem Parkplatz angehalten und kontrolliert werden. Seine Atemalkoholkonzentration betrug 1,74 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt.

