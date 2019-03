Polizeidirektion Bad Kreuznach / Nach Verkehrsunfall landen ...

Nach Verkehrsunfall landen Fahrer und Beifahrer in der Zelle

55444Dörrebach, Landesstraße 242 - Am Samstag, den 16.03.2019, gegen 00:20 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer dass am Ortsausgang von Dörrebach ein Auto in den Graben gerutscht sei und der Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss steht. Vor Ort konnten der 54-jährige Fahrer und sein 61-jähriger Beifahrer angetroffen werden. Der Unfallverursacher war auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und rutschte in den Graben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Während sich der Mann aus der Verbandsgemeinde Stromberg zunächst ruhig zeigte, weigerte sich der Mitfahrer aus dem Auto auszusteigen und seine Personalien anzugeben. Als er aus dem PKW herausgezogen werden sollte, begann er nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Weiterhin beleidigte er die Polizisten massiv. Da sich er Mann ohne festen Wohnsitz nicht beruhigte, wurde ihm die Gewahrsamnahme erklärt und er musste unter Widerstand gefesselt werden. Mit dieser Maßnahme zeigte sich nun auch der Unfallfahrer nicht einverstanden, so dass auch auch er am Ende die Nacht in der Zelle verbrachte. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde sichergestellt, bei dem 61-Jährigen wurde noch eine geringe Menge an Drogen gefunden. Das beschädigte Auto musste von einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen und abgeschleppt werden.

