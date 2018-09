Polizeidirektion Bad Kreuznach / Nächtliche Verkehrskontrolle ...

Nächtliche Verkehrskontrolle mündet in Drogenfund, Widerstand und Blutprobe

Kirn, Binger Landstraße - Am 15.09.2018 gegen 23:05 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Binger Landstraße durch eine Streife der Polizei Kirn angehalten um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die beiden männlichen Insassen waren den eingesetzten Beamten keine Unbekannten. Der 19-jährige Beifahrer sollte durchsucht werden, als dieser unvermittelt in Richtung Bahnhof davonrannte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen nach wenigen hundert Metern einholen und stellen. Hierbei widersetzte er sich den Anweisungen und ging gegen die eingesetzten Beamten vor, weshalb er nach Einsatz von Pfefferspray gefesselt werden musste. In einer Bauchtasche wurden bei dem jungen Mann mehrere hundert Euro Dealgeld und etliche Verkaufseinheiten Marihuana sichergestellt. Zum wiederholten Male wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen denen sich der 19-jährige verantworten muss.

Mitunter konnten bei dem Fahrer Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte offensichtlich Amphetamin konsumiert. Ihm wurde folglich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch ihn erwarten nun mehrere Verfahren.

