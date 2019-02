Polizeidirektion Bad Kreuznach / Pkw-Fahrer mit 2,67 Promille ...

Pkw-Fahrer mit 2,67 Promille am Steuer

Bad Kreuznach- Sankt Katharinen - Am Dienstag, 19.Februar 2019 wurde gegen 13:24 Uhr durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet, welches zwischen Sankt Katharinen und Roxheim unterwegs sei. Der Fahrer würde in Schlangenlinien fahren, immer wieder grundlos abbremsen und gegen die rechte Bordsteinkante lenken. Die Anruferin folgte dem Pkw-Fahrer während die Streife anfuhr. Letztendlich konnten die Anruferin und der Fahrer auf einem Feldweg hinter der Ortsausfahrt Sankt Katharinen angetroffen werden. Der Fahrer war deutlich erkennbar alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Der 63.- jährige Beschuldigte wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel an die nüchterne und wenig begeisterte Ehefrau übergeben. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

