Polizeidirektion Bad Kreuznach / PKW gegen Brücke

PKW gegen Brücke

Meddersheim - Am Freitag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Meddersheim. Hier wollte eine PKW-Fahrerin in der Straße "Unterm Flecken" an der dortigen Brücke in die Naheweinstraße abbiegen. Dabei touchierte sie die dortige Mauer der Brücke. Am PKW sowie an der Brücke entstand leichter Sachschaden.

