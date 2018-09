Polizeidirektion Bad Kreuznach / Po-Grabscher

Po-Grabscher

Bad Sobernheim - Am 19.09.2018, gegen 13.30 Uhr wurde in Bad Sobernheim im Hömigweg eine aus Indonesien stammende Frau von einem ihr unbekannten Mann belästigt. Die junge Frau schob einen Kinderwagen, in dem sich der fast 1-jährige Sohn befand, als sich der Unbekannte sich ihr von hinten näherte und ihr an Po fasste und fest zudrückte. Als sich die Frau erschrocken herumdrehte, ließ der Mann von ihr ab, belächelte die Situation aber nur. Die Frau machte mit dem Smartphone ein Foto von dem jungen Mann, der auch hierbei noch lachend posierte. Als die Frau wegging, folgte ihr der Unbekannte noch kurz entfernte sich dann aber in Richtung Freilichtmuseum. Beschreibung des Unbekannten: ca. 170cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank, Dreitagebart, augenscheinlich Deutscher / Westeuropäer, schwarze Sportkleidung, neongelbe Trekkingschuhe, Basecap mit Camouflage-Muster, Smartphone mit roter Silikonhülle.

Gegen den noch Unbekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung eröffnet. Zeugenhinweise oder weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kirn, oder jede andere Polizeidienststelle.

