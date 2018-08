Polizeidirektion Bad Kreuznach / Rabiate Pkw-Fahrerin

Rabiate Pkw-Fahrerin

Gensingen, Gewerbegebiet Binger Straße und Am Kieselberg - Am Freitag, 24.08.2018,gegen 17:00 Uhr befährt der Fahrer eines dreirädrigen roten Kfz mit Kastenaufbau von Grolsheim kommend die Zufahrt zum Gewerbegebiet Gensingen. Nach Passieren der Kreuzung zur L 400 wird das Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve offenbar verbotswidrig und in gefährdender Weise überholt. Als der Geschädigte das genannte Fahrzeug, ein grauer Audi A 6, an einer nahen Tankstelle feststellen kann, fertigt er zwecks folgender Anzeigenerstattung bei der Polizei mit seinem Handy Fotos von der Fahrerin und dem Pkw. Hierbei wird der 57-jährige Geschädigte von der Pkw-Fahrerin und einem Insassen eines weiteren Pkw angegriffen und ihm unter Androhung von Schlägen das Handy weggenommen. Zeugen des Überholvorgangs und der Auseinandersetzung auf einem Parkplatz an der Tankstelle des Globus-Marktes werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

