Polizeidirektion Bad Kreuznach / Randalierende Jugendliche ...

Randalierende Jugendliche durch aufmerksamen Zeugen überführt

Bad Kreuznach- George-Marshall-Straße - Ein Anrufer meldete über Notruf, dass aktuell zwei Jugendliche mehrere geparkte Fahrzeuge in der Eberhard-Anheuser-Straße in Bad Kreuznach beschädigen würden. Der Notruf wurde gehalten, der besonnene Anrufer folgte den jugendlichen Tätern in einem ausreichenden Abstand und konnte somit den genauen Fluchtweg mitteilen. Letztendlich konnten der 15-Jährige und der 16-Jährige in der Alzeyer Straße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Wie sich herausstellte, hatten die Jugendlichen nicht nur mehrere geparkte Fahrzeuge in der George-Marshall-Straße beschädigt, zudem konnten bei der Personendurchsuchung zuvor entwendete Fahrzeugteile, sowie Betäubungsmittel und eine fremde EC- Karte aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Beendigung der Kontrolle wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sollten weitere beschädigte Fahrzeuge in diesem Bereich festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Kreuznach.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0 E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.