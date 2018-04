Polizeidirektion Bad Kreuznach / Randalierer wurde mit ...

Randalierer wurde mit Kantholz niedergestreckt

Bad Kreuznach, Viktoriastraße - Am Samstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, wurde ein Randalierer vor einer Kneipe in der Viktoriastraße gemeldet. Die gleiche Person, ein 24-Jähriger Bad Kreuznacher, hatte dort gegen 04:30 Uhr von der Polizei bereits einen Platzverweis erhalten. Als die Beamten zum zweiten Mal an der Örtlichkeit eintrafen, lag der Randalierer verletzt vor der Kneipe auf der Straße. Neben ihm lag ein größeres Kantholz. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter den Randalierer mit dem Kantholz geschlagen und dadurch niedergestreckt. Der Randalierer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert werden. Er wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

