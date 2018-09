Polizeidirektion Bad Kreuznach / Raubüberfall auf Bäckerei in ...

Raubüberfall auf Bäckerei in Langenlonsheim

Bad Kreuznach - Am Montag, 24.09.2018, kam es am späten Nachmittag zu einem Raubüberfall auf ein Bäckereifachgeschäft in Langenlonsheim. Ein bislang unbekannter Täter betrat um 17:07 Uhr das Geschäft, bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld. Der Täter entnahm mehrere Hundert Euro aus der Kasse und flüchtete über einen Schotterparkplatz in Richtung Industriegebiet. Vermutlich überquerte er hierbei die Gleise.

Die unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der bislang unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 170 cm groß, - schlanke Figur, - führte ein Messer mit schwarzen Plastikgriff mit, - war bekleidet mit blauer Jeanshose, blauer Jacke, grauem Kapuzenpulli und grauen Stoffschuhen (verm. Chucks), - sein Gesicht verdeckte der Täter mit einem hellen Tuch.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach sucht dringend Zeugen und bittet diese, sich bei ihr zu melden.

