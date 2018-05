Polizeidirektion Bad Kreuznach / Rollerfahrer flüchtete ...

Rollerfahrer flüchtete erfolglos vor der Polizei

Bad Kreuznach, Hanna-Arendt-Straße - Eine Streife der Polizei Bad Kreuznach wollte am Mittwochabend gegen 22:10 Uhr einen Rollerfahrer kontrollieren. Dieser reagierte zunächst aber nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete von der Alzeyer Straße in die John-F-Kennedy-Straße. Den Beamten gelang es schließlich, den Roller in der Hanna-Arendt-Straße anzuhalten. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 16-Jährigen aus Bad Kreuznach. Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige sein Mofa verbotenerweise getunt hatte. So fuhr das "Mofa" jetzt 60 km/h (statt erlaubten 25 km/h) schnell und wurde damit zu einem führerscheinpflichtigen Kleinkraftrad. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben.

