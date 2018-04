Polizeidirektion Bad Kreuznach / Sachbeschädigung an Pkw - ...

Sachbeschädigung an Pkw - Täter bekannt, Geschädigter noch nicht

Bad Kreuznach, "Tiefstraße" - Parkplätze unterhalb des Europaplatzes - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Freitagabend, gegen 23:50 Uhr, wie eine Personengruppe einen geparkten weißen Opel Corsa mit Tritten attackierte und dabei den Außenspiegel beschädigte. Der Zeuge verfolgte die dreiköpfige Personengruppe fußläufig in Richtung Mannheimer Straße. Dort konnten die Personen von Polizeibeamten kontrolliert werden. Es handelte sich um zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden. Die Personen waren stark alkoholisiert und verhielten sich zum Teil respektlos gegenüber den Beamten. Nach der Identitätsfeststellung wurden die beiden Jugendlichen an ihre Eltern überstellt, der Heranwachsende bekam einen Platzverweis. Anschließend konnten die Beamten den betroffenen Opel nicht mehr am Europaplatz antreffen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach dem Fahrer/Halter des Opels. Er möge sich bitte bei hiesiger Polizeidienststelle melden. Während des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter von einem unbeteiligten Passanten, einem polizeibekannten 19-Jährigen aus Bretzenheim, beleidigt. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

