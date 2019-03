Polizeidirektion Bad Kreuznach / Sachbeschädigungen an Pkw - ...

Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugenaufruf!

Bad Kreuznach, Dürerstraße - Am Sonntagabend, gegen 21:45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel an zwei in der Dürerstraße geparkten Pkw. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Tätern um Jugendliche oder junge Erwachsene gehandelt haben. Die in Richtung Spielplatz geflüchteten Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden. Die entstandenen Sachschäden wurden auf ca. 600,- EUR geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 8811-0 E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.