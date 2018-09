Polizeidirektion Bad Kreuznach / Schlägereien und mehr

Schlägereien und mehr

Bingen am Rhein, Innenstadtbereich - Am frühen Sonntagmorgen, ab ca. 04:30 Uhr wurde die Polizei in rascher Abfolge über diverse Schlägereien, Flaschenwürfe und einer Sachbeschädigung an einem Pkw informiert. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei aus jungen Erwachsenen bestehende Personengruppen in Streit, welcher in eine Vielzahl von Strafanzeigen und entsprechende Ermittlungen führte. Zur Ereignisbewältigung wurden die Binger Beamten von einem Diensthundeführer und einer Streife der Polizeiautobahnstation Heidesheim unterstützt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721-9050 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.