Polizeidirektion Bad Kreuznach / Schlag mit Trinkglas

Schlag mit Trinkglas

Sprendlingen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag geraten zwei weibliche Personen auf dem Sprendlinger Jahrmarkt in Streit. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung ergreift eine 28jährige ein Trinkglas und schlägt es ihrer ebenfalls 28jährigen Kontrahentin ins Gesicht. Die Geschädigte wird zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Den alkoholisierten Streitparteien und ihren Begleitern wird vom eingesetzten Sicherheitsdienst ein Hausverbot für das Jahrmarktswochenende ausgesprochen. Gegen die Täterin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

