Polizeidirektion Bad Kreuznach / Schwerer Verkehrsunfall auf ...

Schwerer Verkehrsunfall auf der K50

Wolfsheim - Am 27.09.2018 gegen 20:45 Uhr kam es auf der K50 zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 30-jähriger Mann aus Wöllstein die K50 aus Richtung Wolfsheim in Fahrtrichtung Gau-Weinheim. Hierbei kam er aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Mainz beauftragte einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

PI Bingen, 06721-9050

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -