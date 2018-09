Polizeidirektion Bad Kreuznach / Seitenscheibe eingeschlagen

Seitenscheibe eingeschlagen

Kirn - Am Sonntag, 02.09.2018 zwischen 02:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf der oberen Parkebene am Bahnhof in Kirn zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dort wurde durch einen unbekannten Täter die Seitenscheibe eines PKWs eingeschlagen. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Hinweise hierzu an die Polizeiinspektion Kirn unter 06752-1560

