Polizeidirektion Bad Kreuznach / Sonntagsbraten

Sonntagsbraten

Bad Sobernheim - Tierschützer meldeten der Polizei Kirn am 19.08.2018 ein großes, aufgespanntes Netz in Bad Sobernheim. In diesem Netz hatten sich bereits zwei kleinere Vögel verfangen, welche von den Mitteilern befreit werden konnten. Der Beschuldigte gab an, dass es in seinem Herkunftsland nicht ungewöhnlich sei, sich auf diese Art und Weise zu versorgen. Das Netz wurde abgebaut und freiwillig entsorgt. Gegen den Netzaufsteller wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.