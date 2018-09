Polizeidirektion Bad Kreuznach / Spenderin verletzt

Spenderin verletzt

55543 Bad Kreuznach, Kornmarkt - Am Dienstag, den 04.09.2018, um kurz vor acht Uhr, wollte eine 67-jährige Frau einer wohnsitzlosen Dame ein kleines Geldgeschenk auf dem Kornmarkt überreichen. Mit der folgenden Reaktion der 57-Jährigen, konnte die Spenderin jedoch nicht rechnen; sie wurde lautstark beschimpft, ihre Brille von der Nase geschlagen, in den Arm gepetzt und zu guter letzt wurde der 5 EUR Schein auch noch zerrissen. Wutentbrannt ging die amtsbekannte Frau weiter und ließ die Geschädigte überrascht von der Reaktion stehen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde die Frau aus dem Obdachlosenmilieu kurze Zeit später gefunden und zur Dienststelle verbracht. Nach dem sie sich wieder beruhigt hatte, erklärte sie einer Beamtin, dass sie kein Geld für einen Kaffee und ein Brötchen benötigt, sondern eine Wohnung. Sie schilderte ihre Lebensgeschichte und erklärte, dass es ihr im Alter von 57 Jahren nicht gelingt eine Wohnung zu beziehen, da sie auch unter psychischen Problemen leidet. Das lautstarke Auftreten der Frau aus der Westpfalz führte in der Vergangenheit schon zu mehreren Polizeieinsätzen, so dass sie dem Gesundheitsamt vorgestellt und in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht wurde. Die 67-jährige Spenderin wurde leicht verletzt, ein Strafverfahren eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-100 pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.