Polizeidirektion Bad Kreuznach / Sportlicher und beherzter ...

Sportlicher und beherzter Taxifahrer

Münster-Sarmsheim - In der Nacht zum 10.03.2018 ließen sich zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche mit einem Taxi vom Hauptbahnhof Bingen nach Münster-Sarmsheim fahren. Dort gingen sie - wie zuvor vereinbart - an einen Geldautomaten um den Fahrpreis entrichten zu können. Plötzlich flüchteten sie zu fuß in eine Seitengasse. Der 61-jährigen Taxifahrer lief hinterher, konnte beide fassen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

