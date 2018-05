Polizeidirektion Bad Kreuznach / Staatsanwaltschaft und ...

Staatsanwaltschaft und Polizei arbeiten Hand in Hand

55543 Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße - Am Nachmittag des Feiertages Fronleichnam fiel einer aufmerksamen Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft ein Mann auf, der den Einkaufswagen eines Baumarktes durch die Bosenheimer Straße schob. Auf dem Wagen lagen mehrere neue Gartenartikel. Aufgrund der Personenbeschreibung geriet ein amtsbekannter 46-jähriger Mann in Verdacht, der einer Streife zuvor schon aufgefallen war, allerdings noch ohne den Einkaufswagen. Der Verdächtige konnte zu Hause angetroffen werden, der genannte Einkaufswagen stand in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden die von der Amtsanwältin beschriebenen Baumarktartikel gefunden, die der Täter zuvor vom Außengelände des Marktes entwendete. In der Täterwohnung konnten auch noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Für alle aufgefundenen Gegenstände konnte der 46-Jährige keine plausible Herkunft angeben.

